She Loves You dei Beatles, ed è subito “yeah yeah yeah”. Un effetto in cui John Lennon e Paul McCartney speravano, dal momento che l’idea iniziale era proprio quello di un botta e risposta tra le parole e il coretto. Il risultato è il tormentone che conosciamo tutti.

Era il 1963 e i Beatles si erano appena esibiti al Majestic Ballroom di Newcastle. John e Paul, principali parolieri dei Fab Four, si trovavano dentro una camera d’albergo e nelle loro menti viaggiavano le note di Forget Him di Bobby Rydell. Fu proprio Paul, lo stesso anno, a spiegare il fenomeno della canzone già nota che diventa fonte di ispirazione per un brano nuovo. Così i due, in poche ore, scrissero She Love You e probabilmente non sapevano che sarebbe diventata un vero e proprio tormentone.

Nel 2003 si pensò che quell’hotel dovesse essere premiato con una targa alla memoria, ma Paul McCartney e Ringo Starr non erano in grado di ricordare se si trattasse dell’Imperial Hotel o del Royal Turk’s Head.

Il singolo di She Loves You dei Beatles uscì il 16 settembre 1963. Oggi sono passati 60 anni dalla sua pubblicazione con I’ll Get You come lato B. Come spesso è accaduto con i Fab Four, il brano segnò una generazione al punto che la stampa iniziò a parlare di “generazione ye ye”.

È importante sapere che lo stile di scrittura del testo segnò un salto importante per il duo Lennon/McCartney. Dopo Love Me Do, con i pronomi in prima persona, con She Loves You i Beatles si fecero messaggeri, quindi scrissero un testo in terza persona quasi per segnare un allontanamento dalle canzoni sole-cuore-amore. Lo riferì lo stesso Paul McCartney a Barry Miles nel libro Many Years From Now.

