La serie Xiaomi 13T dovrebbe essere lanciata alla fine di questo mese, precisamente martedì 26 settembre, ma un paio di nuovi elenchi sul portale del rivenditore rumeno eMAG hanno rivelato specifiche chiave e prezzi europei per gli smartphone ancora da ufficializzare.

Si dice che lo Xiaomi 13T Pro sarà simile al Redmi K60 Ultra, esclusivo per la Cina, ed i nuovi elenchi confermano un display da 6,67 pollici con risoluzione 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il device è dotato di una fotocamera frontale da 20MP alloggiata all’interno di un foro perforato e di uno scanner ottico di impronte digitali posto sotto lo schermo. È giunta anche la conferma di un sensore principale firmato Leica da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e un ultra-grandangolare da 12MP. Le dimensioni elencate sono 162.2×75.7×8.5mm per 200 gr. di peso. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Dimensity 9200+ di MediaTek abbinato a un massimo di 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il resto della scheda tecnica include una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 120W, altoparlanti stereo, grado di protezione IP68, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4. Il prezzo del 13T Pro è di RON 4,699 che al cambio corrisponde a circa 945 euro (versione da 12/512GB).

Quanto allo Xiaomi 13T, l’elenco suggerisce un display simile da 6,67 pollici con la stessa risoluzione, frequenza di aggiornamento di 144Hz e una fotocamera selfie da 20MP. La grande differenza riguarda il SoC: infatti, lo Xiaomi 13T dovrebbe essere equipaggiato con un MediaTek Dimensity 8200 Ultra. La configurazione della fotocamera con marchio Leica è uguale a quella della versione Pro, così come la batteria da 5000mAh, ma può caricare solo a velocità fino a 67W. Il prezzo dello Xiaomi 13 T è elencato per RON 3,299, che equivale a circa 665 euro (versione da 8/256GB).

