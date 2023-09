Tra le novità firmate Paramount+ per la nuova stagione c’è The Gold, serie drammatica disponibile in streaming dal 14 settembre. I sei episodi che compongono la prima stagione sono creati e scritti da Neil Forsyth (Guilt). La regia affidata a Lawrence Gough e Aneil Karia. La serie è co-prodotta da Tannadice Pictures e Paramount Television International Studios.

The Gold – Trama

La serie si ispira a fatti realmente accaduti il 26 novembre del 1983. Quel giorno sei rapinatori entrarono nel deposito di sicurezza Brink’s-Mat vicino all’aeroporto londinese di Heathrow. Nemmeno il più ottimista di loro poteva immaginare di trovarsi al cospetto di lingotti d’oro per un valore di 26 milioni di sterline. Andò in scena così un colpo che, per la sua portata, rappresenta un evento epocale nella storia della criminalità britannica. Da quel momento iniziò lo smistamento del denaro sporco che incentivò l’esplosione immobiliare dei Docklands e coinvolse agenti corrotti e colletti bianchi.

The Gold – Cast

Tra gli interpreti che compongono il cast di The Gold troviamo:

Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington 1 e 2)

Jack Lowden (Small Axe: Mangrove, Slow Horses)

Dominic Cooper (The Preacher, The Devil’s Double)

Charlotte Spencer (The Duke, Cinderella)

Tom Cullen (Becoming Elizabeth, Black Mirror)

Emun Elliott (Guilt, Old)

Sean Harris (Southcliffe, Mission: Impossible)

Ellora Torchia (Ali and Ava, Midsommar)

Stefanie Martini (Prime Suspect, The Last Kingdom)

Ecco il trailer ufficiale condiviso sul canale Youtube di Paramount+

