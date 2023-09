Stanno arrivando proprio in queste ore le prime limitazioni relative ai biglietti di Bologna-Napoli. Partiamo col dire che, almeno per ora, la curva degli ospiti resterà chiusa, con grande incertezza sulla possibilità che i tifosi azzurri possano seguire la squdara in trasferta. Al di là dei trascorsi tra i sostenitori rossoblu e quelli della squadra campione d’Italia, è inevitabile che ci si debba ricollegare a quanto riportato alcuni giorni fa con un altro articolo, quando sul nostro magazine abbiamo affrontato una questione simile con la sfida tra Torino e Roma. Entrambi i match, infatti, sono in programma il 24 settembre, anche se in orari differenti.

Stanno arrivando alcune limitazioni sui biglietti di Bologna-Napoli, a parire da oggi 15 settembre

Come stanno le cose al momento? Dal club ospitante sono giunte le prime comunicazioni ufficiali relative alla vendita dei biglietti di Bologna-Napoli, con disposizioni che evidentemente non renderanno felici i tifosi ospiti. Il comunicato è disponibile per tutti ed afferma che per il momento possono procedere con l’acquisto i soli possessori di fidelity card del Bologna, a prescindere da dove siano residenti, e ai non possessori solo se residenti in Emilia Romagna.

Lo standard relativo alla gestione delle varie fasi, in questi contesti, prevede dunque che oggi, domani e domenica possono acquistare solo gli abbonati del club ospitante, o in alternativa i non abbonati possessori di fidelity del Bologna. Morale della favola? Se da un lato la vendita libera dei biglietti di Bologna-Napoli dovrebbe scattare regolarmente nel corso della prossima settimana, allo stesso tempo è importante evidenziare che il club di casa per ora parla di curva per gli ospiti chiusa.

Dunque, la vendita dei biglietti di Bologna-Napoli per i tifosi azzurri potrebbe essere cancellata, al fine di evitare contatti con quelli della Roma in viaggio verso Torino.

Continua a leggere su optimagazine.com