Al termine di questa settimana, l’OPPO A2 sarà pronto per essere lanciato. La società ha ufficialmente rivelato la data di esordio dello smartphone. Proprio come suggerito dalla recente indiscrezione, oltre a divulgare la data di annuncio, il marchio ha anche diffuso le specifiche chiave del portatile insieme ai suoi render. Andiamo a scoprire le informazioni relative al prossimo smartphone della serie A Pro di OPPO per la Cina.

Il lancio del nuovo OPPO A2 Pro è previsto quest’oggi in Cina, stando agli ultimi render, il dispositivo sfoggerà un gigantesco modulo fotografico circolare. Il telefono assomiglia ad un Huawei Mate 50 Pro piuttosto che ad un Oppo Find X6 Pro e verrà venduto in tre opzioni di colori, tra cui marrone, nero e viola. Quest’ultima nuance avrà un pannello posteriore in vetro/plastica. Inoltre, il dispositivo sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7050 abbinato a un massimo di 12GB di RAM e un massimo di 512GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo sfoggerà un display OLED FHD+ curvo centrato da 6,7 pollici con una risoluzione di 2412 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un sensore di impronte digitali sullo schermo e misurerà 7,99mm di spessore e peserà 190gr.

Quanto al comparto fotografico, malgrado avesse una grande isola di fotocamere, il nuovo OPPO A2 Pro verrà fornito solo con un modulo a doppia fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 64MP + 2MP. Mentre, sulla parte anteriore, avrà uno snapper da 8MP. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 67W. Qualora la batteria dovesse degradarsi più di quanto afferma OPPO, sarà premura del produttore stesso offrire una sostituzione gratuita. In merito ai prezzi, il nuovo device arriverà nelle configurazioni di memoria da 8+256GB, 12+256GB e 12+512GB. Queste varianti dovrebbero costare rispettivamente al cambio circa 275, 300 e 330 euro.

