Purtroppo c’è un nuovo SMS POPSO in circolazione in questa ultimissima parte di estate. Esattamente come avvenuto nei mesi caldi che ci siamo messi alle spalle, un tentativo di truffa è stato ordito ai danni dei clienti della Banca Popolare di Sondrio e ancora più in generale, per tanti italiani. L’immagine di apertura articolo mostra esattamente il messaggio che sta giungendo su molti telefoni di ignare vittime, come sempre dai vistosi toni allarmistici.

Chi riceve un SMS POPSO e non è molto esperto di truffe online, potrebbe certamente restare alquanto interdetto all’arrivo della nota che fa riferimento ad un’autorizzazione per la spesa di ben 4990 euro. La comunicazione fa leva sulle paure dei destinatari che di certo non vorrebbero vedersi addebitata una cifra così ingente. Per questo motivo, la nota invita l’interlocutore a seguire un link per bloccare qualsiasi transazione ed è qui (appunto) che si annida la trappola.

Proprio credendo all’ultimo degli SMS POPSO, si andrà di certo a visitare il link interno al messaggio ricevuto. Quest’ultimo traghetta la vittima di turno su un sito che sembra essere quello della Banca Popolare di Sondrio, ma così non è per nulla. Piuttosto si tratta di un portale molto simile all’originale, soprattutto nella sezione dell’area personale in cui si inseriscono i dati personali per l’home banking. Una volta digitate le proprie credenziali, queste andranno dritte nelle mani di hacker senza scrupoli che le utilizzeranno per operare sui conti (quelli veri) degli utenti, eseguendo transazioni, prelevando somme e altri procedure all’insaputa di chi ha creduto nel messaggio in arrivo sul telefono. Insomma, c’è da stare davvero molto in guardia dall’ultima truffa, visto che si rischia di vedere intaccate le proprie finanze e comunque violati i dati personali più sensibili. Una volta ricevuto anche il nuovo SMS POPSO, l’unica cosa da fare resta quella di cestinare la nota e magari avvertire anche qualche conoscente del raggiro in corso.

Continua a leggere su optimagazine.com