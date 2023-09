Tra gli smartphone Android che si ritrovano ad avere ancora un comparto tecnico di livello e possono essere acquistati ad un prezzo più vantaggioso, ritroviamo sicuramente il Samsung Galaxy S22. A tal proposito non potevano non prendere in considerazione quanto proposto quest’oggi da Amazon per il modello nero da 128GB di memoria interna e 8 RAM. Rispetto infatti a qualche settimana fa, ecco che il prezzo risulta essere molto più conveniente e non è un caso di come le scorte a disposizione stiano praticamente per terminare.

Comincia ad essere più basso il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon questo venerdì

Dunque, non solo aggiornamenti software, come quello trattato nei giorni scorsi. Se quindi state cercando l’offerta giusta per acquistare un top di gamma di stampo Android, questa potrebbe fare al caso vostro. Approfondendo quanto proposto dal famoso sito di e-commerce, ecco che il prezzo finale per avere tra le mani questo Samsung Galaxy S22 è di 532 euro. Cifra più bassa rispetto a qualche tempo fa e che può far gola a molti utenti ancora indecisi. Bisogna però affrettare i tempi d’acquisto, Amazon ha a disposizione ancora pochissimi modelli.

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, ma bisogna attendere qualche giorno in più per poterlo avere tra le mani, i tempi infatti sono più lunghi del solito. Altro aspetto da non sottovalutare è che questo Samsung Galaxy S22 può essere acquistato anche a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche ricordiamo come questo Samsung Galaxy S22 sia dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici e possa contare su una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Lato hardware spazio al processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico questo Samsung Galaxy S22 è dotato di una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. La fotocamera anteriore è da 10 megapixel. Infine la batteria è da 3700 mAh.

