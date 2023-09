Nome: Mattia

Cognome: Stanga

Anno di nascita: 1998

Città: Brescia

Piattaforme: TikTok, Instagram

Categoria: Comedy

Chi è Mattia Stanga

Come tanti tiktoker di successo, la fortuna di Mattia Stanga come content creator è arrivata per puro caso. Nei suoi primi video si divertiva a imitare la madre – un format che ha reso popolare il noto Dany Cabras – e il suo format “point of view” gli ha permesso di affontare con facilità la scalata verso la viralità social. Oggi Mattia Stanga è uno dei content creator più famosi in Italia.

Nato a Borgosatollo (Brecia) nel 1998, Mattia è anche uno studente di Economia, Business e Management a Milano. I suoi video non richiedono una grande elaborazione: Mattia riesce a montare un video in 10 minuti e senza effetti speciali, una semplicità che negli anni lo ha premiato.

Grazie al suo stile POV (“point of view” significa “punto di vista”), tantissimi tipi di utenti (mamme, adolescenti, impiegati) si riconoscono nei suoi video e ciò gli ha permesso di estendere il suo bacino di utenza fino ad arrivare a un milione di follower su Instagram e tre milioni di follower su TikTok.

Mattia ha sempre detto che la star principale dei suoi video è la mamma Elisa. Da un’intervista al Corriere della Sera:

“Mia mamma è forse dove è nato tutto. Probabilmente è lei la vera star. Sin da piccolo la osservavo tantissimo: abbiamo vissuto in simbiosi fino a che non è nata Giulia, che ha otto anni meno di me”.

La polemica sulla scuola

Nei giorni dell’apertura delle scuole, Mattia Stanga ha pubblicato un tweet per raccontare la sua esperienza al liceo, dimostrando così la sua solidarietà agli studenti.

Le sue parole:

“La pressione psicologica che ti crea il liceo e in generale le scuole superiori è qualcosa che davvero a ripensarci mi fa dire: ‘Siamo stati bravi a superarla’. Nel caso in cui foste stati bocciati (a me bocciarono in seconda) mi sento di dirvi di prendervi il vostro tempo”.

Un messaggio certamente controcorrente rispetto alle aspettative della società, che impone continuamente modelli competitivi e perfezionisti.

