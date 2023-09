Dopo la prima apparizione di ieri della terza beta One UI 6.0 sui Samsung Galaxy S23 negli Stati Uniti, l’aggiornamento sperimentale ha continuato a diffondersi in altre parti del mondo, tra l’altro giungendo anche in Europa. In effetti, la release di test è arrivata in India ma anche in Germania.

Proprio i tedeschi partecipanti al programma di prova, nelle scorse ore, hanno cominciato a ricevere la notifica del terzo update in sviluppo per l’interfaccia proprietaria Samsung che si accompagna ad Android 14. Il peso del pacchetto è considerevole, ossia circa 1,3 GB e il firmware è identificato come S91xBXXU3ZWI8. Vale la pena ricordare che lo stesso pacchetto non arriverà mai dalle nostre parti, visto che l’Italia è tagliata fuori dai programmi di test e dunque dalle nostre parti si dovrà per forza attendere il rilascio della versione definitiva dell’update.

Oltre i problemi risolti dalla terza beta della One UI 6.0 dagli sviluppatori, la nuova fatica software introduce delle modifiche anche per quanto riguarda le emoji. Nelle prime due release sperimentali, Samsung ha introdotto nuovi faccine ma queste ultime apparivano un po’ sbiadite, anche appiattite e dai contorni non molto definiti. Un esempio del netto miglioramento tra il primo firmware di test e quello appena distribuito è presente nel confronto a fine articolo. Di certo ci sono ancora margini di miglioramento. Magari con la distribuzione definitiva del major update le cose cambieranno ancora, naturalmente in positivo.

Probabilmente la terza beta One UI 6.0 non sarà neanche l’ultima. Lo sviluppo dovrebbe proseguire almeno fino a fine ottobre, se non novembre. Il Samsung Galaxy S23 farà di certo da apripista per l’inizio della distribuzione e poi seguiranno S22 e dispositivi pieghevoli, e ancora a ritroso device meno datati e comunque supportati dalla nuova fatica software.

Continua a leggere su optimagazine.com