Con il Campionato di calcio entrato già nel vivo, i veri tifosi del gioco più popolare in Italia non potranno certo fare a meno dell’app Lega Serie A. Lo strumento torna utile anche per altri eventi della stessa disciplina sportiva e consente sempre di rimanere informati su quanto accade durante le partite, ma anche in qualsiasi altro momento della settimana.

Funzionamento

L’app Lega Serie A è disponibile al download sia sul Play Store per i dispositivi Android, sia sull’App store Apple per gli iPhone. Il suo utilizzo è completamente gratuito. Lo strumento viene costantemente aggiornato e l’ultimo update risale solo a pochi giorni fa, ossia il 14 settembre.

La Serie A TIM, la Coppa Italia Frecciarossa, la Supercoppa Frecciarossa, il Campionato Primavera 1 TIMVISION, la Primavera TIMVISION Cup e infine la Supercoppa Primavera TIMVISION sono tutti eventi di cui si potranno ottenere informazioni dettagliate all’interno dell’applicazione. Dopo l’installazione, l’app chiede immediatamente di segnalare la propria squadra del cuore. Questo passaggio è davvero fondamentale per avere la migliore esperienza possibile all’interno dello strumento. A seguire, vengono richieste le autorizzazioni per ricevere notifiche di varia natura. Per iniziare, si può scegliere di ricevere gli avvisi solo per i gol segnati in campo, per l’inizio e la fine dei match, per i cambi delle squadre o ancora per altri momenti salienti delle partite.

L‘app Lega Serie A possiede un menù principale essenziale con sole 4 voci. La prima è il Feed delle notizie del momento, segue quella relativa alla Stagione dove si sceglie la competizione preferita. Ancora, c’è quella relativa a tutti i video relativi alle squadre e tutte le notizie che li riguardano e infine una scheda “Altro” dove sono raccolti i collegamenti utili al Fantacalcio, i vari club, e i canali social ufficiali proprio della Lega.

Con l’app Lega Serie A sarà molto facile rimani aggiornato con notizie e statistiche dettagliate su squadre e giocatori. La sezione già indicata per i video consentirà di fruire di contenuti interessanti in ogni momento della giornata. Altra funzione pure molto utile a disposizione è quella del calendario degli appuntamenti sportivi della giornata, con le indicazioni di canali tv o di piattaforme sulle quali l’evento può essere visionato. Non manca neanche le schede con le varie classifiche e i risultati per campionato. Infine, l’accesso e consultazione della statistiche in tempo reale consente sempre di analizzare gli incontri sportivi con i dati tattici, soprattutto delle squadre di serie A.

L’app Lega Serie A può essere utilizzata anche senza la registrazione di un’utenza. L’eventuale login potrebbe tornare comunque utile per personalizzare l’esperienza di navigazione e mantenere memorizzate informazioni e dati.

Usabilità

Come già anticipato. l’app Lega Serie A viene frequentemente aggiornata, da ultima proprio in concomitanza con il via alla stagione calcistica nostrana. Un grosso restyling dello strumento è giunto nel 2022: da allora, invece. sono giunti miglioramenti meno importanti, oltre che la risoluzione di bug di vario tipo.

Il menù dello strumento è minimalista e le sezioni non inducono in confusione l’utente finale. Nell’esperienza di utilizzo dell’app, un’attenzione particolare va data al numero di notifiche autorizzate. Nel caso in cui si decida di attivare gli alert per tutte le azioni in campo (o quasi), il telefono potrebbe essere letteralmente inondato di avvisi e la cosa potrebbe anche inficiare sulla batteria del telefono.

