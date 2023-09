Ancora guai per l’ex marito di Kim Kardashian, e l’ex moglie in un certo senso c’entra anche questa volta. Kanye West è stato denunciato da Tony Saxon, ex project manager ed ex custode della proprietà di Ye a Malibu. Saxon ha depositato la sua querela mercoledì 13 settembre presso il tribunale di Los Angeles.

Kanye West denunciato, cos’è successo

Brevemente, il rapper ed imprenditore Kanye West è accusato di violazioni di molteplici codici del lavoro, tra cui condizioni di lavoro pericolose, salari non pagati e licenziamento illegittimo per ritorsione. Secondo i documenti acquistiti e riproposti da NBC, Saxon dichiara che Kanye West gli aveva chiesto di trasformare la sua abitazione in un rifugio antiaereo.

Attraverso Ron Zambrano, avvocato di Saxon, si apprende che Ye voleva convertire la grande tenuta progettata da Tadao Ando in bunker nello stile degli anni ’10, “una specie di Bat caverna” – sostengono Zambrano e Saxon – e che tutti i lavori si sarebbero dovuti svolgere secondo le direttive del committente (Ye, ovviamente) che andavano al di là di ogni diritto del lavoratore.

Il motivo

In più, il problema si presentava con i pagamenti: Kanye West aveva promesso di erogare 20 mila dollari a settimana, ma dopo i primi due saldi ha smesso di pagare le prestazioni dell’impresa. Perché voleva trasformare la sua casa in un rifugio antiaereo? “Per difendersi dai Kardashian e dai Clinton“, dice Saxon attraverso il suo legale.

Dunque, via la corrente elettrica, via gli infissi e via le scale. Tutto doveva diventare cemento, con un grande sforzo fisico da parte dell’impresa incaricata per ultimare i lavori. Le condizioni, però, non erano conformi alla norma e per questo Saxon aveva più volte fatto presente a Kanye West i problemi della loro collaborazione. Il rapper gli avrebbe risposto: “Se non fai quello che dico non lavorerai per me, io non sarò più tuo amico e mi vedrai solo in TV”.

Poi Saxon è stato licenziato dopo essersi rifiutato di trasferire dei grandi generatori all’interno della casa. Di conseguenza, Kanye West è stato denunciato.

