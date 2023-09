Non arrivano notizie propriamente esaltanti per il Samsung Galaxy S24, in riferimento a coloro che da sempre prestano molta attenzione ad aspetti specifici della scheda tecnica. Vedere per credere quanto trapelato oggi a proposito di una questione specifica come la velocità dei tempi di ricarica. Passando da un top di gamma all’altro, tutti si aspettano la normale evoluzione degli smartphone a 360 gradi, ma secondo le anticipazioni venute a galla questo venerdì pare non si possano avere particolari pretese nei confronti del produttore asiatico in questo specifico contesto.

Cattive notizie per il Samsung Galaxy S24 sulla velocità di ricarica: le ultime indiscrezioni emerse

Dunque, un’altra parentesi da dedicare al Samsung Galaxy S24, dopo il punto della situazione condiviso di recente a proposito dei materiali che dovrebbero essere utilizzati dal colosso coreano. Provando a scendere in dettagli, emerge che da un lato abbiamo i rivali cinesi in grado di offrire in questo momento storico una ricarica rapida fino a 240 W sui loro telefoni. Contemporaneamente, Samsung è ancora bloccata alla ricarica a 45 W. Si diceva che l’azienda potesse migliorare la velocità di ricarica a 65 W con il Galaxy S24, ma i rumors di oggi non sembrano imboccare questa strada.

Per farvela breve, in queste ore sono trapelate online le informazioni contenute nei documenti di certificazione. Stando alle carte, è possibile dare per scontato che Samsung non aumenterà la velocità di ricarica con i suoi prossimi smartphone di punta. Il prossimo Samsung Galaxy S24 (SM-S9210), infatti, quasi sicuramente verrà dotato di ricarica rapida da 25 W (9 V/2,77 A), simile al Galaxy S23. Il Galaxy S24+ (SM-S9260) e il Galaxy S24 Ultra (SM-S9280) saranno compatibili con la ricarica rapida fino a 45 W (11 V/4,05 A).

Insomma, nessun passo in avanti per i Samsung Galaxy S24 sotto questo punto di vista.

