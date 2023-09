Il colosso di Seul rilascia ogni mese un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi telefoni. Sebbene la maggior parte delle implementazioni vengano completate senza intoppi, non è raro che questi aggiornamenti introducano un bug che deve essere corretto con un aggiornamento successivo. Sebbene sia passato in gran parte inosservato, molti utenti hanno riscontrato un livello di consumi elevato di batteria sul Samsung Galaxy S23 dopo aver installato l’aggiornamento di agosto il mese scorso. Segnalazioni simili sono arrivate anche dai possessori di Galaxy S22. L’aggiornamento di settembre è ora in fase di lancio e si spera che questo problema sia stato risolto.

Come riportato da “SamMobile“, i possessori dei Samsung Galaxy S22 sono stati i primi a segnalare un consumo maggiore della batteria dopo l’installazione dell’aggiornamento di agosto. I forum ufficiali dell’azienda asiatica si sono poi riempiti di segnalazioni anche da parte degli utenti del Samsung Galaxy S23 che hanno ritenuto che la batteria si stesse scaricando molto più velocemente del solito dopo l’installazione dell’aggiornamento. Il problema non è stato risolto ufficialmente, quindi non è chiaro cosa possa averlo causato o quanto diffuso sia stato. Ci sono state numerose segnalazioni sia sui forum che su altre reti online, quindi è possibile che parecchie persone siano state colpite da questo problema.

Il produttore sudcoreano ha lanciato già da alcuni giorni l’aggiornamento di sicurezza di settembre per le serie Samsung Galaxy S22 e Galaxy S23 . Se avete riscontrato questo problema dopo l’upgrade del mese scorso, procedete ed installate la patch di sicurezza più recente. È molto probabile che l’aggiornamento risolvi il problema (come nel nostro caso, almeno in questi primissimi giorni di utilizzo, nell’ambito di un Samsung Galaxy S22 Ultra, che sembra essersi rigenerato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

