Ci sono interessanti novità che possiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S20 ed il nuovo aggiornamento di settembre. Dopo aver assistito al rilascio del medesimo pacchetto software per altri modelli, infatti, è il turno della serie che ha visto la luce tre anni fa, a distanza di un paio di mesi dalla patch di luglio che abbiamo avuto modo di trattare anche sul nostro magazine. Alla luce di alcune segnalazioni trapelate questo giovedì, vediamo dunque cosa sia lecito aspettarsi dal pacchetto software pronto a sbarcare anche qui in Italia.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy S20 in Europa

Quali sono le informazioni emerse fino a questo momento? Grazie a SamMobile, è possibile fare un primo punto della situazione. Si parla nello specifico delle versioni firmware G980FXXSIHWHI, G985FXXSIHWHI e G988BXXSIHWHI che, come accennato, dovrebbero fare la loro apparizione anche qui in Italia nel giro di poche ore. Il nuovo firmware porta con sé la patch di sicurezza di settembre 2023, che risolve 62 vulnerabilità di sicurezza. Basta questa premessa per consigliare a tutti di procedere con la sua installazione appena pervenuta la notifica sui Samsung Galaxy S20 commercializzati nel nostro Paese.

Difficile ambire a qualcosa di più nei prossimi mesi, se pensiamo che il colosso coloreano ha già assicurato tre aggiornamenti del sistema operativo Android a questi dispositivi. Basti pensare al fatto che i tre telefoni che ora eseguono Android 13 (con One UI 5.1.1) non rientrino tra quelli che possiamo considerare compatibili con l’aggiornamento Android 14. Quello che, per intenderci, ha il compito di portare sui device idonei anche la nuova interfaccia One UI 6.0.

Entro questo fine settimana, l’aggiornamento di settembre dovrebbe arrivare anche sui Samsung Galaxy S20 in commercio in Italia.

