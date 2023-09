L’aggiornamento iOS 17 arriverà nella giornata di lunedì 18 settembre, come annunciato da Apple. Tra le tante novità dell’update, ci sono quelle relative a rinnovate suonerie per le chiamate e toni di allarme per la ricezione di messaggi, notifiche e sveglie. Il rinnovato parco di soluzioni sarà di certo gradito agli utenti Apple che ne beneficeranno senza alcuna limitazione.

Le nuove suonerie pensate per l’aggiornamento iOS 17 sono all’incirca 20. Questie come già accennato, possono essere utilizzati non solo per le telefonate ma anche per i messaggi e notifiche di qualsiasi altro tipo. Apple ha pensato di creare un’intera sezione di alternative tutte rinnovate. Tra le opzioni ci sono toni denominati Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, Kettle, Mercury, Milky Way, Quad, Radial e ancora Scavenger, Seedling, Shelter, Sprinkles, Steps e infine Storytime, Tease, Tilt, Unfold e Valle.

La particolartità delle nuove suonerie presenti nell’aggiornamento iOS 17 è che queste sono mediamente più lunghe e suonano più moderne rispetto a tutte quelle già note. Queste ultime non sono affatto scomparse, anzi sono presenti all’interno di un’unica sezione che ora viene denominata “Classica”. La vasta scelta a disposizione consentirà di certo di diversificare gli allarmi per funzioni differenti del telefono e pure per diversificare ii contatti della propria rubrica.

Oltre alle suonerie vere e proprie, con l’aggiornamento iOS 17 vengono introdotti anche una decina di brevi toni specifici per gli alert relativi all’arrivo di nuovi messaggi vocali, nuove mail nella posta inviata, avvisi di calendario e avvisi di promemoria oltre ai messaggi. Anche questi sono ora i primi che l’utente si troverà a disposizione. Al contrario, le più datate soluzioni sono state sempre raccolte nella cartella “Classica”. Solo qualche giorno di attesa e si potrà usufruire dei cambiamenti appena citati a volontà.

