Realme è pronta a lanciare presto in Cina il suo nuovo smartphone, che apparentemente dovrebbe essere il Realme V50. Il dispositivo di recente è stato avvistato su una delle principali piattaforme di certificazione nel Paese. Andiamo a vedere insieme tutto ciò che occorre sapere sul prossimo device in arrivo.

Alcuni dispositivi Realme sono stati avvistati in Cina dall’autorità TENAA, con i numeri di modello RMX3781 e RMX3783. Questi nuovi terminali potrebbero far parte della linea Realme V50 del produttore cinese di smartphone. Dando uno sguardo all’immagine del RMX3783 avvistato su TENAA, il dispositivo appare simile al Realme V50, che è stato recentemente individuato sul database IMEI. In base alla certificazione TENAA, lo smartphone presenta un design sottile da 7,89mm e pesa 190 gr. La parte anteriore presenta un alto display LCD IPS LTPS da 6,72 pollici (con risoluzione 2340 x 1080 pixel, in grado di offrire una risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lato software, il device lavora sul sistema operativo Android 13 basato su skin Realme UI 4.0 personalizzata. Sotto la scocca, il nuovo Realme V50 è dotato di un processore MediaTek Dimensity 6100+ abbinato a 4/6/8/12GB di RAM e 64/128/256/512GB di spazio di archiviazione.

Il Realme V50 sarà alimentato da una grande batteria da 5000mAh che probabilmente sarà dotata di supporto alla ricarica rapida. Sul lato posteriore del device, dovremmo trovare un comparto fotografico a doppia fotocamera con sensori da 13MP + 2MP, mentre la parte anteriore ospita uno sparatutto selfie da 8MP. Insomma, in seguito all’avvistamento del Realme V50 su TENAA, lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto in Cina vero la fine del mese di settembre 2023, mentre il prezzo ancora non è stato specificato.

