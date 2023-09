La One UI 6.0, nella sua terza beta, è in prima distribuzione sui Samsung Galaxy S23, accompagnata naturalmente da Android 14. Il via al download per i soli utenti tester è partito negli Stati Uniti in queste ore e potrebbe presto diffondersi in altri paesi del mondo beneficiari finora del programma sperimentale. In realtà, lo stesso passaggio era stato annunciato anche nei giorni scorsi, ma con un falso allarme. Ora non ci sono più dubbi al riguardo.

La terza beta One UI 6.0 ha la versione firmware S91xUSQU1ZWI8 che include la patch di sicurezza di settembre 2023. Il suo peso non poteva che essere importante, ossia 1,3 GB. Più che ulteriori novità, l’aggiornamento pone rimedio ad un numero notevole di problemi presenti nel secondo firmware sperimentale dell’interfaccia. Tra le soluzioni, ci sono quelle relative agli errori di chiamata per Bixby, di chiusura dell’app quando si seleziona la modalità video nell’app Fotocamera, ancora per Samsung Pay che non eseguiva i gesti di scorrimento. Altri rimedi a cui hanno pensato gli sviluppatori riguardano l’app Kids che non veniva installata correttamente o il riconoscimento vocale e molto altro ancora.

Il nostro paese non partecipa al programma beta One UI 6.0 per il Samsung Galaxy S23. Come pure accaduto in passato per altri aggiornamenti maggiori, l’Italia non è stata prescelta per i test, a differenza invece di nazioni come la Francia e la Germania in Europa. La distribuzione del pacchetto definitivo per tutti invece non arriverà molto presto. Si è accumulato un certo ritardo a monte, in particolare per la distribuzione della nuova versione del sistema operativo di Google Android 14. Di conseguenza, a cascata, anche per l’interfaccia One UI 6.0 ci sarà da aspettare un po’ di più di quanto inizialmente preventivato, a meno di qualche colpo di scena.

