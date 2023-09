La puntata in uscita il 14 settembre 2023 era la più attesa, inevitabilmente, dopo le tante chiacchiere sul siparietto con Rosa Chemical e la presunta crisi di coppia presto smentita dai diretti interessati. Dopo i primi titoli su quanto emerso dall’episodio, sui social arriva il commento di Fedez dopo The Ferragnez – Speciale Sanremo con un pensiero pubblicato dal rapper sulle storie Instagram.

Dopo il siparietto con Rosa Chemical al Festival di Sanremo, i giornali di gossip avevano subito parlato di una lite tra i Ferragnez avvenuta presumibilmente dietro le quinte dell’Ariston. Nella puntata speciale di oggi di The Ferragnez Chiara Ferragni dice:

“Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me senza fare nulla che potesse agitarmi, di essere lì per me, e applaudirmi come io avevo fatto in tante occasioni”.

“Non è andata così”, continua l’influencer, rimproverando al marito di non essere stato presente per supportarla nella sua prima esperienza a Sanremo. “Anziché tranquillizzarmi”, conclude la Ferragni, “mi ha solo messo più paura”. Dopo la scena del bacio, quindi, Chiara Ferragni ha tuonato tra sé e sé: “Che due co***oni, min**ia, non lo possiamo portare da nessuna parte”.

Il commento di Fedez

Dopo gli articoli usciti a pioggia per riportare la verità svelata da The Ferragnez Speciale Sanremo, Fedez si è affidato ai social per dire la sua e rinnovare i dettagli e il contesto legato ai fatti. In una storia Instagram ha scritto:

“Un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.

Oggi in casa Ferragnez è ovviamente tornata la pace, ma ricordiamo che subito dopo Sanremo Fedez era sparito dai social per diversi giorni, per poi spiegare di aver avuto un problema con un farmaco.

