I canali WhatsApp disponibili anche in Italia, come cercarli e partecipare

I canali WhatsApp son stati resi disponibili anche in Italia, in queste ore. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri da parte di Meta. Dopo una sperimentazione durata qualche mese in una decina di paesi del mondo, si sta procedendo alla diffusione globale della stessa funzione. Per chi non fosse ancora a conoscenza della novità, cerchiamo di capirne la portata abbastanza rivoluzionaria per il servizio di messaggistica, oramai paragonabile del tutto a Telegram.

In effetti i canali WhatsApp nascono con lo stesso obiettivo di quelli del servizio concorrente Telegram: fornire aggiornamenti ad un gran numero di utenti preservando la loro privacy. Partecipando ad un canale, in effetti, ogni utente non vedrà i dati di nessun altro contatto, ma potrà tenersi informato su quanto di più lo interessa. Allo stesso modo, ogni membro di un canale potrà fornire una reazione ad ogni contenuto ma il feedback sarà visibile solo all’amministratore e nessun altro.

Dove si trovano i canali WhatsApp e come è possibile parteciparvi? Intanto, per usufruire della funzione, converrà aggiornare il servizio di messaggistica attraverso il proprio store di riferimento. Per procedere alla consultazione di questa feature, si dovrà visitare la scheda “Aggiornamenti”. Al primo utilizzo degli stessi, una notifica (presente in alto) avvertirà l’utente della novità. Poi la sezione specifica comparirà al di sotto degli stati. Alcuni suggerimenti sono già disponibili, così come il comando “Trova Canali”. La sezione che si aprirà passando per il pulsante appena citato mostrerà diversi tipi di risultati. Ci saranno tutti i channel globali, la selezione dei più attivi, dei più polpolari, di quelli nuovi appena creati e ancora solo di quelli italiani. Per aggiungere la soluzione desiderata, basterà andare sul simbolo del segno “+” e restare aggiornati su quanto di proprio interesse per tutto il tempo per noi necessario.

