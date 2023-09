Se si ha intenzione di risparmiare sull’acquisto di un iPhone, può essere utile puntare su modelli non recentissimi, ma che si ritrovano allo stesso modo con un comparto tecnico di alto livello. Questo è il caso dell’iPhone 13, prodotto ancora piuttosto richiesto sul mercato che può contare su un prezzo sempre più vantaggioso, grazie anche all’arrivo dei nuovi top di gamma di stampo Apple. A tal proposito vogliamo proporvi un’offerta interessante che riguarda l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna e che si ritrova su Amazon ad un prezzo speciale.

Come sta evolvendo il prezzo dell’iPhone 13: riscontri sulla nuova offerta Amazon oggi

Occorre tornare sul tema, dunque, dopo l’approfondimento dei giorni scorsi. Il vantaggio di fare acquisti su questo famoso sito di e-commerce è la pronta consegna, in pochi giorni tale device arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Approfondendo quanto proposto da Amazon, si può notare come l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna sia in offerta al prezzo di 749 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Come accennato in precedenza non bisogna sborsare nessun euro in più per la spedizione, tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di offerta. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ricordiamo come questo iPhone 13 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici e possa contare sulla protezione Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Non è da sottovalutare il comparto fotografico vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee.

