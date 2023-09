Bisogna tenere gli occhi aperti, in queste ore, a proposito del finto SMS che sarebbe stato inviato dal Dottor Roberto Mauro a tanti utenti in Italia. A differenza del messaggio che abbiamo trattato alcuni giorni fa con un altro articolo, in questo frangente perliamo di un medico che esiste. A prescindere da questa premessa, il modus operandi dei truffatori non sta cambiando ed ormai appare consolidato, visto che da più parti si segnala che il contenuto contenga un chiaro recapito telefonico. Ovviamente, tentando di indurre le potenziali vittime a richiamare quel numero.

Occorre cancellare il falso SMS del Dottor Roberto Mauro: un messaggio oggi svuota il credito SIM

Capiamo per quale ragione sia necessario cancellare il falso SMS del Dottor Roberto Mauro. A prescindere dal fatto che esista o meno un medico iscritto all’Albo con questo nome, la certezza qui consiste nel fatto che richiamare il numero indicato nel messaggio abbia conseguenze decisamente negative per l’utente. Nessun collegamento diretto alla vostra carta di credito, ma è praticamente certo che l’azione finisca per svuotare il credito disponibile all’interno della vostra SIM.

In circostanze simili, l’unica cosa da fare è cancellare il messaggio in questione, tenendo presente che un dottore mai cercherà di mettersi in contatto con voi in questo modo, invitando il paziente (o potenziale paziente) a richiamare un numero per diffondere una comunicazione urgente. A maggior ragione, nel caso in cui il vostro medico non sia il Dottor Roberto Mauro. Abbiamo già osservato ad inizio articolo che da settimane circolini truffe simili, sfruttando il nome di altro potenziale iscritto all’Albo.

Insomma, abbiamo elementi sufficienti per affermare che la storia del recente SMS del Dottor Mauro sia solo un modo per arrivare al credito della vostra SIM. Occhi aperti nel corso dei prossimi giorni.

