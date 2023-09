Ebbene si, oggi si può e si deve parlare anche di Samsung Galaxy S24, sebbene siamo all’indomani del lancio degli iPhone 15. Anzi, proprio grazie al grande lancio della concorrenza, possiamo più che ipotizzare una caratteristica premium dei successori degli attuali Samsung Galaxy S23. In effetti, siamo qui a parlare del materiale con il quale dovrebbe essere costruita almeno la scocca dell’esemplare Ultra della prossima generazione.

Gli iPhone 15 Pro e Pro Max sono appena stati lanciati in titanio. L’impiego del materiale esclusivo, elegante, ma soprattutto molto resistente era stato suggerito da numerose anticipazioni. Le voci sono state prontamente confermate e lo stesso potrebbe accadere per l’ammiraglia Samsung. In effetti, nel recente passato, un informatore del calibro di Ice Universe ha parlato pure dell’impiego dello stesso materiale per il top di gamma del produttore asiatico e non ci sono motivi per credere che non si vada esattamente in questa direzione.

A conferma di un Samsung Galaxy S24 in titanio, sopraggiunge una riflessione: Samsung potrebbe mai decidere di stare un passo indietro rispetto al concorrente storico Apple? Come non potrebbe adeguarsi al trend del momento ed impiegare il titanio, almeno nel suo modello più blasonato Ultra? In effetti, è difficile che la stessa scelta venga rispettata anche per S24 standard e poi per il Plus. Uno smartphone in titanio sarà decisamente più costoso degli altri e dunque l’alternativa sarà destinata solo all’esemplare che i potenziali acquirenti collocano già in una fascia molto alta.

Al lancio dei Samsung Galaxy S24 mancano ancora svariati mesi: di certo il lancio del dispositivo non avverrà prima di fine gennaio, se non ad inizio febbraio 2024. Fino ad allora, la pioggia di anticipazione ci sommergerà, anche di presunti confronti con gli iPhone 15 appena resi noti. La rivalità tra Apple e Samsung resta viva difatti da anni.

