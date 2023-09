Il prezzo degli iPhone 15 in Italia è ormai noto. Sul sito Apple italiano, sono comparse le informazioni relative al listino dei dispositivi di punta lanciati meno di 24 ore fa. Almeno per quanto riguarda gli iPhone 15 e 15 Plus non ci saranno sorprese, anzi per il modello base ci sarà un costo di partenza anche inferiore rispetto all’iPhone 14 del 2022. Peccato che lo stesso non possa dirsi invece per gli iPhone 15 Pro, per i quali la spesa da affrontare sarà veramente cospicua.

Gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus verranno venduti, a partire da venerdì 22 settembre, nelle colorazioni rosa, giallo, verde, blu e nero. I tagli di memoria saranno tre, ossia 128 GB, 256 GB e 512 GB. Il prezzo di partenza per il modello standard con minor storage sarà di 979 euro in un’unica soluzione. A rate, si potrà usufruire di pagamenti mensili a partire da 40,79 euro. L’iPhone 14 Plus sarà disponibile da 1.129 euro o da 47,04 euro al mese. L’eventuale permuta di un vecchio melafonino varrà come segue: un credito fra i 240 e 760 euro per un dispositivo iPhone 11 o di un modello successivo, se si procederà all’acquisto via Apple Store Online o in un negozio fisico del brand.

Quale sarà invece il prezzo di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max? I dispositivi di punta saranno disponibili in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. I tagli di memoria saranno ben quattro, ossia 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Per l’esemplare Pro, il costo di partenza sarà di 1.239 euro o di 51,62 in caso di rateizzazione mensile. Gli iPhone 15 Pro Max saranno venduti a partire da 1.489 euro o da 62,04 al mese. Il valore di permuta di vecchi melafonini (sempre a partire dagli iPhone 11) sarà lo stesso giù indicato per gli esemplari meno costosi e dunque variabile da 240 a 760 euro.

