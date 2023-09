E’ partita la nuova stagione del Grande Fratello. E le buone intenzioni di Pier Silvio Berlusconi ed Alfonso Signorini sembrano aver incontrato, al debutto , il favore della platea televisiva. Presentando la nuova stagione televisiva Berlusconi aveva detto basta al trash, alla volgarità ed alle risse nei programmi Mediaset. Sul banco degli accusati in modo particolare il Grande Fratello ed il Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

La conduttrice partenopea, dopo tre lustri di grandi ascolti, ha dovuto lasciare il timone a Myrta Merlino. Alfonso Signorini ha salvato la conduzione del Grande Fratello ma ha dovuto mutare profondamente la selezione del cast. Basta con i “fenomeni da baraccone”, porte aperte alle storie ed ai protagonisti.

Le buone intenzioni sono state premiate nella prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Niente volgarità, niente risse, niente oscenità. Ed il pubblico ha premiato Alfonso Signorini e tutto il cast con la vittoria della prima serata televisiva. Il Grande Fratello ha ottenuto il 23,01 per cento di share contro il 18,36 portato a casa dalla replica de Il giovane Montalbano.

Una vittoria netta per il Grande Fratello, ma non è detto che la prima rondine faccia primavera. Rai Uno ha messo in campo la replica di una serie tv di grande successo. Mentre il Grande Fratello ha potuto godere del vantaggio della curiosità del pubblico per la novità. Alfonso Signorini ha vinto facile la prima sfida del lunedì sera ma cosa succederà quando l’ammiraglia Rai metterà in campo le fiction originali abituate a sbancare nella gara degli ascolti ?

La sfida dell’audience è spietata. Le buone intenzioni di Alfonso Signorini riusciranno a sopravvivere alla concorrenza? Il rischio di scivolare nel trash condannato da Pier Silvio Berlusconi è sempre in agguato specialmente quando si tratta di difendere gli ascolti e gli introiti pubblicitari.

Seguiremo con curiosità l’esperimento del Grande Fratello. Può tornare ad esser una narrazione dell’Italia con i suoi pregi ed i suoi difetti lasciando da parte il bestiario degli ultimi anni. Una trasmissione persino utile a comprendere vita ed opere degli italiani e non un’inutile fiera dalla vanità e della vacuità.

