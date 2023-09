Nome: Fabiola

Cognome: Baglieri

Anno di nascita: 2003

Città: Latina

Piattaforme: TikTok

Categoria: Make up

Chi è Fabiola Baglieri

Fabiola Baglieri è una giovane influencer e tiktoker nata nel 2003. Ha una sorella maggiore e vive a Latina.

Fabiola ha iniziato a pubblicare video comici su TikTok nel 2020 ottenendo una crescita esponenziale dei suoi follower, che oggi sono quasi 14 milioni. Il suo stile è ironico e spontaneo, e cerca sempre di far divertire e emozionare i suoi fan. Ha anche un profilo Instagram con oltre un milione di follower, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale-

Fabiola è famosa per i suoi video di trasformazione del trucco, in cui si presenta come una ragazza non proprio bellissima e insicura che poi esplode in una grandissima bellezza. Ha anche collaborato con vari personaggi famosi, tra cui Arnaldo Mangini che sui social è noto come l’imitatore di Mr. Bean, l’iconico personaggio interpretato da Rowan Atkinson.

La loro amicizia e il loro sodalizio artistico ha fatto più volte pensare che i due fossero padre e figlia, ma ciò non è mai stato confermato. Secondo alcuni fan, addirittura, Fabiola e Arnaldo si somiglierebbero. Va detto che Fabiola si è spesso presentata come figlia di Mangini

Ha anche partecipato a diversi eventi e programmi televisivi, come TikTok Awards e TikTok Live Show.

Fabiola ha studiato danza, canto e recitazione sin da bambina. Il suo sogno è di continuare a fare quello che le piace e di raggiungere sempre più persone con i suoi contenuti. Si definisce una ragazza semplice e solare, che ama la sua famiglia e i suoi fan.

Vita privata

Fabiola Baglieri è sempre riservata sulla sua vita privata.

Per diverso tempo si vociferava su un flirt con il tiktoker Gage Bills, ma non è mai arrivata conferma.

