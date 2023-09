Chi si chiede quale sia la data e l’ora di uscita di iOS 17 ha ora una risposta definitiva e del tutto ufficiale. Nel corso dell’evento Apple di ieri 12 settembre non è stato rilasciato l’update finale e c’era da aspettarselo visto che invece gli sviluppatori hanno invece potuto mettere le mani sulla release candidate del firmware, come ampiamente preventivato. Niente panico, tuttavia, l’attesa non sarà lunga.

La data di uscita esatta di iOS 17 è quella di lunedì 18 settembre. L’appuntamento ufficiale confermato da Apple era anch’esso quasi scontato. Rispetto alla presentazioni di nuovi iPhone, l’azienda di Cupertino ha sempre provveduto a distribuire i suoi update a qualche giorno di distanza dai suoi eventi, di solito la settimana successiva. Ancora, per quanto riguarda il via al download, si è quasi sempre provveduto al passaggio nelle giornate di lunedì e martedì e comunque in anticipo di tre o quattro giorni rispetto all’inizio delle vendite di nuovi melafonini. Ed in effetti gli iPhone 15 saranno nei negozi a partire dal giorno 22 settembre. Per finire, l’orario di inizio distribuzione dell’importante pacchetto software dovrebbe essere quello delle 19, per noi italiani.

Quali iPhone riceveranno iOS 17 e quali vecchi esemplari saranno fuori dal rilascio? Il supporto è confermato per gli iPhone 14, gli iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 11. Ancora, il rilascio giungerà per iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone SE (di seconda e terza generazione). Tutti i melafonini più datati, a partire dall’ancora diffusissimo iPhone X, resteranno fermi a iOS 16. Naturalmente i device non adattati all’ultima release continueranno a ricevere eventuali patch di sicurezza, se necessario. In attesa che l’adeguamento cominci la settimana prossima, l’ideale sarebbe effettuare una pulizia dei telefoni da contenuti superflui e provvedere ad un utile backup.

