Con la presentazione della nuova famiglia di iPhone 15, ecco che iniziano a calare un bel po’ i prezzi dei modelli precedenti e quest’oggi abbiamo notato uno sconto interessante che riguarda l’iPhone 14. Come sempre è Amazon a presentare le offerte più ghiotte in ambito iPhone, in questo caso parliamo dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Chi è quindi interessato ad acquistare uno smartphone di stampo Apple, può sicuramente approfittare di tale offerta ed avere tra le mani l’iPhone 14 ad un prezzo decisamente più conveniente.

Scende immediatamente il prezzo per iPhone 14 dopo la presentazione di iPhone 15 avvenuta ieri

Ulteriore abbassamento del prezzo, dunque, rispetto a quanto riportato ad inizio settimana. Approfondendo la questione si può notare come, nella giornata odierna, Amazon abbia deciso di applicare uno sconto del 22% sul prezzo da listino di 1029 euro, arrivando in questo modo alla cifra finale di 799 euro. Si può risparmiare qualche gruzzoletto potendo contare sulla disponibilità immediata e senza dover spendere nessun euro in più per quanto riguarda la consegna.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna arriverà direttamente nelle vostre case. C’è inoltre la possibilità di poter sfruttare il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di questa ghiotta offerta. Come sempre risulta essere super vantaggioso acquistare su Amazon, grande garanzia e pronta consegna, aspetti da non sottovalutare. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche che appartengono a questo iPhone 14, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield che permette di resistere anche all’acqua.

Notevolmente migliorato il comparto fotografico, che permette scatti più di qualità in ogni condizione di luce. Non mancano nemmeno la modalità Cinema, con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e la modalità Azione per riprese stabili senza sbalzi. Il processore è invece un A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Resta a voi la decisione finale se approfittare di tale offerta.

