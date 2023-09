In occasione del lancio dei nuovi Apple Watch Series 9, Ultra 2 e iPhone 15, Apple ha voluto abbassare ancora di più il prezzo dell’indossabile Apple Watch SE (2022) per il mercato internazionale. Il dispositivo low-cost del colosso di Cupertino adesso è protagonista di una straordinaria offerta su Amazon al prezzo di soli 299 euro (invece di 349 euro di listino), sfruttando un super sconto del 14% (per la versione GPS con cassa da 44mm). Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

L’Apple Watch SE (2022) presenta un display Retina LTPO OLED da 1,78 pollici (448 x 368 pixel) 326ppi, 1000 nits (peak) e con protezione Ion-X strengthened glass. L’indossabile integra un processore Apple S8 Dual-core, abbinato a 1GB di RAM, 32GB di spazio di archiviazione, e GPU PowerVR. Lato software, l’orologio intelligente lavora con il sistema operativo watchOS 9.0, aggiornabile a 9.4. Lo smartwatch è dotato delle seguenti funzioni e caratteristiche: sensore cardiaco ottico di seconda generazione, sensore cardiaco elettrico, accelerometro High-G, sensore di luce ambientale, barometro, bussola digitale, corona digitale con feedback aptico, altoparlante e microfono integrati, vetro rinforzato Ion-X, vetro zaffiro e retro in ceramica. Il dispositivo invia notifiche di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, del ritmo cardiaco irregolare, del tono cardiovascolare basso e monitoraggio del ciclo.

Offerta Zaisia Smartwatch Uomo Donna, 1,83'' Orologio Fitness con Sonno... [Dial-Face]Dotato di uno schermo elegante e bello ad alta definizione...

[Funzione chiamata]Questo orologi intelligenti per donne uomo può...

L’Apple Watch SE (2022), oggi in super offerta su Amazon nella versione GPS e 44mm, è resistente all’acqua fino a 5ATM, perfetto per il nuoto. Il dispositivo è inoltre offre le seguenti connettività: Wi-Fi 802. 11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0, tecnologia GSM/HSPA/LTE, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ed NFC. Il device è alimentato da una batteria Li-Ion ricaricabile da 296mAh, non rimovibile, che garantisce fino a 18 ore di autonomia.

Continua a leggere su optimagazine.com