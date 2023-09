Occorre analizzare con attenzione alcuni aggiornamenti che, di riflesso, riguardano anche i biglietti di Salernitana-Inter. Il match è in programma tra poco più di due settimane, con l’anticipo di sabato 30 settembre che merita per forza di cose un secondo approfondimento dopo le notizie portate alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Alla luce dell’approvazione dei lavori che a breve consegneranno la Curva Nord per intero ai tifosi granata, si temeva che la svolta in questione potesse in qualche modo condizionare la gestione del settore ospiti, in vista di una partita in cui per forza di cose ci sarà un grosso seguito di sostenitori nerazzurri.

Trapelano nuove informazioni sui biglietti di Salernitana-Inter e sul settore ospiti verso il 30 settembre

Cosa sappiamo, al momento in merito alla vendita dei biglietti di Salernitana-Inter? Un match che mobiliterà il tifo nerazzurro del Sud Italia, al punto che sono previsti tanti tifosi anche nei distinti dell’Arechi. Del resto, il caso Dia e l’inizio di stagione finora non brillantissimo della squadra allenata da Paulo Sousa non lasciano immaginare un pienone dovuto al pubblico di casa. Premesso questo, i lavori in Curva Nord richiedono tempi abbastanza lunghi, con relativo spostamento del settore ospiti in una porzione dei distinti solo tra fine novembre ed inizio dicembre.

Questa pianificazione, per forza di cose, ci dice che la gestione dei biglietti di Salernitana-Inter non subirà particolari condizionamenti dai lavori da avviare in Curva Nord. Fermo restando che le autorità potrebbero confermare le disposizioni degli ultimi anni, con il settore ospiti dedicato esclusivamente a chi disponde di Fidelity Card nerazzurra, almeno tra i residenti in provincia di Salerno. Chi non è in possesso della tessera, dunque, dovrà ripiegare su altre aree dello stadio.

Staremo a vedere se le cose cambieranno a stretto giro, mentre la vendita dei biglietti di Salernitana-Inter dovrebbe scattare la prossima settimana.

