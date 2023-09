Yesterday dei Beatles era talmente diversa dall’identità sonora dei Fab Four che gli stessi Ringo Starr, George Harrison e John Lennon non erano sicuri di volerla inserire in un disco. Il 13 settembre 1965, tuttavia, il brano uscì come singolo negli Stati Uniti il e rimase in classifica per ben 11 settimane.

Yesterday dei Beatles era a tutti gli effetti una creatura di Paul McCartney. Secondo i biografi, in particolare Steve Turner, Macca trovò la melodia in sogno, mentre dormiva nella casa di Wimpole Street di proprietà della sua fidanzata Jane Asher. Chi ha composto musica almeno una volta può confermarlo: la notte porta sempre consiglio e quando la mente fa l’equilibrista tra il sonno e la veglia arrivano melodie tanto geniali quanto sfuggenti, ed è frustrante.

Per questo motivo Paul McCartney si levò dal letto e andò al pianoforte. Successivamente, tanto si innamorò della sua canzone che si convinse di averla rubata a qualcuno. Per questo intervistò più persone per chiedere se avessero mai sentito quel brano. Accertatosi che così non fosse, iniziò a lavorarci.

Insieme a John Lennon scrisse il testo provvisorio dietro il titolo Scrambled Eggs, con parole che facevano ridere gli stessi autori: “Scrambled Eggs, oh my baby how I love you legs, not as much as I love scrambled eggs”, ma una melodia così dolce risultò certamente sprecata per parlare di uova strapazzate.

L’illuminazione arrivò durante un viaggio di Macca in Portogallo insieme alla fidanzata. Nella sua mente arrivò la parola “yesterday” insieme ad altre come “suddenly”, “stay”, “be”, vocaboli per i quali si trovava facilmente la rima. Il 14 giugno presso gli Abbey Road Studios iniziarono le registrazioni, con Paul che cantò e suonò dal vivo con la sua chitarra acutica Epiphone.

In sovraincisione fu aggiunto un quartetto d’archi, un qualcosa di inedito per i Beatles. Il risultato fu la meraviglia che abbiamo oggi.

