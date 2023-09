WhatsApp ha da poco introdotto la possibilità di condividere video in HD, ma le novità non si sono di certo esaurite qui, dal momento che la versione beta 2.23.19.8 ha lanciato le basi per il supporto alle chat di altre piattaforme. Come riportato da “wabetainfo.com“, WhatsApp rientra nell’elenco dei 22 servizi forniti dai 6 gatekeeper obbligati a rispettare il DMA assicurando l’interoperabilità cross-platform (stiamo parlando della possibilità di chattare con un utente WhatsApp pur non essendo in possesso di un account WhatsApp).

La funzione non è visibile neppure agli iscritti del programma beta, ma la fonte è comunque riuscita ad abilitare la schermata consentendoci di scoprire le intenzioni di WhatsApp (dettate dalla recente normativa). Non ci è consentito di andare oltre nelle indiscrezioni, che restano sufficienti per capire dove la società voglia andare a parare. Per adeguare l’app al DMA con l’interoperabilità multi-piattaforma WhatsApp ha 6 mesi di tempo (non un’eternità, ma probabilmente il lasso temporale necessario per sposare la causa, che è stata praticamente imposta dall’alto senza possibilità di replica da parte dei servizi di messaggistica istantanea). In questo modo, un utente WhatsApp potrà inviare o ricevere messaggi da un utente Viber, volendo fare un esempio come un altro, a meno che uno dei due interlocutori non decida diversamente, bloccando il flusso comunicativo a monte.

Non sappiamo ancora dirvi se la novità riguarderà solamente i Paesi dell’Unione Europea o se sarà estesa al mercato globale nella sua interezza (questa resta l’ipotesi più probabile, anche se è ancora presto per esserne sicuri). Si tratta di aspettare qualche mese per avere informazioni più certe in merito alla vicenda. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

