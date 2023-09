A chi si chiede se oggi uscirà iOS 17 per il proprio iPhone va data solo una risposta: no, a meno che non si possegga un profilo da sviluppatore e dunque da beta tester. Nella giornata odierna di presentazione degli iPhone 15, si compirà un passaggio importantissimo per il nuovo aggiornamento di Apple, ma non certo quello definitivo.

L’aggiornamento iOS 17, in effetti, oggi uscirà (molto probabilmente) nella sua versione Release Candidate (RC), ossia quella propedeutica all’uscita definitiva per tutti i possessori di iPhone supportati nel mondo. Si tratta del pacchetto finale dell’ultima versione del sistema operativo dell’azienda di Cupertino che include tutte le novità previste dagli esperti Apple. Tuttavia, il pacchetto viene dato prima in pasto agli sviluppatori di app e più in generale a tester per un riscontro su eventuali bug ed errori ancora presenti nel firmware per un eventuale correzione.

Visto quanto riferito, quando uscirà iOS 17 nella sua versione definitiva per tutti? Non si hanno notizie ufficiali ma, molto probabilmente, il download della nuova versione del sistema operativo Apple non mancherà di arrivare la settimana prossima. Una data molto probabile per il rilascio dell’update potrebbe essere quella del prossimo lunedì 18 settembre. L’azienda di Tim Cook è solita rilasciare i suoi update più importanti nei primi giorni della settimana ed esattamente qualche giorno prima di grossi lanci commerciali hardware. In effetti, proprio il via alla vendita dei nuovi iPhone 15 dovrebbe concretizzarsi intorno alla data di venerdì 22 ed è per questo motivo che il software di riferimento dovrà essere pronto per i telefoni in uscita come per i vecchi.

Nell’attesa dell’aggiornamento definitivo della prossima settimana, sarà il caso di iniziare a preparare semmai il proprio iPhone. L’ideale sarebbe eseguire una pulizia del telefono, come effettuare un backup preventivo di tutti i contenuti presenti sul proprio melafonino.

Continua a leggere su optimagazine.com