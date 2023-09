Oggi 12 settembre giungerà l’SMS IT-Alert su tutti i telefoni dei cittadini presenti in Campania ma anche in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche, indicativamente dalle ore 12 in poi. Tutti probabilmente sapranno cos’è il nuovo sistema di allerta nazionale per le emergenze messo in piedi dalla Protezione Civile, ma probabilmente potrebbero rimanere un po’ perplessi sul da farsi al sopraggiungere dell’alert. Per questo motivo, varrà la pena sottolineare quali sono i passaggi necessari dopo la ricezione dello speciale messaggio.

La prima cosa da dire è che. all’arrivo dell’alert, verrà riprodotto un segnale sonoro simile ad una sirena, diverso da quello standard del proprio telefono. La suoneria abbinata la notifica andrà spenta per attestare l’avvenuta visualizzazione del messaggio. Una volta letto il messaggio inviato, sarà possibile chiudere la relativa schermata cliccando una qualsiasi area del display. I più attenti noteranno che, durante questa fase, nessun’altra funzione del telefono sarà attiva, anzi del tutto bloccato. Lo scopo è quello di testare davvero il sistema di allarme ed essere certi che tutti siano a conoscenza del messaggio condiviso.

All’interno dell’SMS IT-Alert sarà richiesto pure di compilare un questionario. Questo passaggio è utilissimo per consentire alla Protezione Civile di comprendere come sia andato il test. Sarebbe dunque fondamentale compilare il sondaggio seguendo il link presente nella nota ricevuta o andando sul portale ufficiale It-Alert. Naturalmente ogni informazione fornita sarà inviata al sistema in forma del tutto autonoma e nessun dato sarà raccolto, se non per i fini legati al sistema di emergenza su indicati. Ogni contributo sarà utile per migliorare un servizio che potrebbe salvare vite umane in casi di catastrofi naturali come terremoti, alluvioni o altre situazioni critiche sul territorio nazionale.

I test sono stati condotti già in diverse regioni italiane. Dopo la sperimentazione odierna in Campania, Friuli Venezia Giulia e Marche, si procederà in altre aree geografiche del paese per rendere effettivo tutto il sistema di allarme all’inizio del 2024.

