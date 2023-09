Ci siamo, dopo giorni di attesa ecco che Apple ha dato vita all’evento “Wonderlust” con la presentazione dei nuovi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max. L’azienda di Cupertino ha svelato tutte le caratteristiche riguardanti questi quattro modelli che avranno il compito di migliorare le vendite delle varianti dello scorso anno. Riuscirà in quest’impresa? I presupposti sembrano esserci, infatti si nota sin da subito una differenza estetica che potrà far piacere ai vari utenti e dare la possibilità di garantire più appeal anche ai modelli base.

Approfondiamo scheda tecnica, prezzi ed uscita in Italia di iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

Dunque, occorre fare un recap su quanto osservato oggi, dopo le dritte per seguire la presentazione dei nuovi modelli. Tutti e quattro infatti si ritrovano con la Dynamic Island e soprattutto c’è l’ingresso in gioco della porta USB-C al posto di quella Lightning. Dal punto di vista estetico si notano i bordi dell’iPhone 15 Pro e Pro Max più lisci ed arrotondati, ma qui cambia anche il materiale della scocca, spazio infatti al titanio per una leggerezza mai vista prima. I modelli base invece si ritrovano con il classico alluminio.

Partiamo con ordine e vediamo tutte le specifiche tecniche che caratterizzano questi quattro modelli di iPhone 15. Si inizia ovviamente dal display, qui per tutte le varianti si punta sul classico pannello Retina XDR OLED. Occhio alla luminosità massima in esterni, con il raddoppio rispetto a quanto constatato con iPhone 14, arrivando a 2000 nit. A cambiare sono le dimensioni: iPhone 15 con schermo da 6,1 pollici, iPhone 15 Plus da 6,7 pollici, iPhone 15 Pro da 6,1 pollici ed iPhone 15 Pro Max da 6,7 pollici. I Pro saranno fatti in titanio.Cambia anche il refresh rate che risulta essere da 60 Hz per i due modelli base e da 120 Hz per quelli Pro.

Per quanto riguarda il comparto hardware, Apple ha lasciato il chip A16 Bionic per l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus (lo stesso degli iPhone 14 Pro), mentre per le varianti Pro ha voluto puntare sul nuovissimo A17 Bionic realizzato a 3nm. Quest’ultimo, effettivamente, farà la differenza con evoluta GPU e chip a 3 nm. CPU a 6 core, al punto da garantire il raddoppio delle prestazioni.

In ambito memorie, Apple ha avuto modo di lasciare i 6GB di RAM per le varianti base, mentre quelle Pro possono contare su ben 8GB di RAM. La memoria interna presenta tagli da 128/256/512G per tutti i modelli, con quelli Pro che possono contare anche sul taglio di memoria da 1TB.

C’è stato un miglioramento anche lato batterie, più ampie rispetto al passato, con l’iPhone 15 probabilmente dotato di una batteria da 3877 mAh, l’iPhone 15 Plus da 4912 mAh, l’iPhone 15 Pro da 3650 mAh e l’iPhone 15 Pro da 4852 mAh. Dati non condivisi durante la presentazione, ma comunicati come “altamente probabili” da fonti autoreoli.

Dal punto di vista fotografico non cambia nulla tra i due modelli base di iPhone 15. Infatti, ritroviamo sensori da 48+12 MP Ultra-grandangolare, lenti 7P+5P, single OIS Sensor Shift, qualche cambiamento importante è avvenuto per l’iPhone 15 Pro e Pro Max. Nel primo caso spazio a sensori da 48+12+12 MP Ultra-grandangolare+teleobiettivo, lenti 7P+6P+6P, sensore quad pixel, LiDAR. Il secondo invece può contare su sensori da 48+12+12 MP Ultra-grandangolare+teleobiettivo periscopiale, lenti 7P+6P+1G3P, dual OIS Sensor Shift, LiDAR. Occhio allo zoom ottico 2x quando scatteremo foto. Sarà più facile e rapido il passaggio alla modalità ritratto, mentre potremo passare la messa a fuoco da un soggetto all’altro anche dopo lo scatto. La fotocamera frontale è uguale per tutte e quattro le varianti ed è da 12 MP.

Sul fronte connettività, tutto da scoprire il servizio relativo all’assistenza stradale via satellite, con cui gli utenti in possesso di un iPhone 15 avranno modo di connettersi ad un fornitore di assistenza stradale. Da capire se ed in quali modalità il plus arriverà in Italia, visto che per ora è un’esclusiva per gli USA. Confermato, invece, l’arrivo di USB-C.

Per quanto riguarda i prezzi per l’iPhone 15, a seconda dei tagli di memoria scelti, spazio a 799/899/1.099 dollari, per l’iPhone 15 Plus 899/999/1.199 dollari, per l’iPhone 15 Pro 999/1.099/1.299/1.499 dollari ed infine l’iPhone 15 Pro Max 1.199/1.299/1.499/1.699 dollari.

