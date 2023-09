Ormai è tutto pronto per la presentazione ufficiale degli iPhone 15, in merito ad un evento atteso da mesi da tutti coloro che da sempre seguono con interesse le vicende di Apple. Dunque, dopo avervi fornito le prime informazioni generiche sull’appuntamento di oggi 12 settembre, come avete osservato tramite il pezzo di alcune ore fa, bisogna passare dalla teoria alla pratica una volta per tutte. Fondamentale capire quali saranno i prodotti resi pubblici dalla mela morsicata, ma anche l’orario di inizio e come guardare in diretta streaming quanto progettato dall’azienda.

Manca pochissimo alla presentazione degli iPhone 15: dettagli su orario e diretta streaming in Italia

Partiamo con le novità attese. Già, perché la presentazione degli iPhone 15 partirà dal modello base, per poi estendersi ai vari iPhone 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Contestualmente, l’occasione sarà utile anche per conoscere i nuovi Apple Watch Series 9 ed un modello che potrebbe fare la differenza in questo settore. Mi riferisco al Watch Ultra di seconda genearazione. Staremo a vedere se verrà fuori qualche altro colpo di scena, in merito a prodotti fino a questo momento non trapelati, ma conoscendo lo storico della mela, lo scenario appare decisamente poco probabile.

Il pubblico Apple, poi, avrà la possibilità di seguire l’evento tramite la specifica app TV di Apple, qualora si disponga dell’omonimo servizio. Al contrario di quanto avveniva in passato, con diretta streaming in qualche modo riservata al solo pubblico del brand, con gli anni c’è stata una graduale apertura verso l’esterno. Come avviene con Samsung ed altri marchi concorrenti, dunque, oggi sarà possibile seguire la presentazione degli iPhone 15 anche su YouTube, senza alcuna distinzione.

L’appuntamento è fissato alle 19 italiane, con la presentazione degli iPhone 15 in diretta streaming disponibile a partire dall’orario indicato anche qui di seguito.