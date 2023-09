Lo scorso mese di novembre 2022, OPPO ha presentato in Cina lo smartphone OPPO A1 Pro. Di recente, un nuovo telefono OPPO con numero di modello PGJ110 è stato avvistato con le sue immagini nel database del sito cinese di certificazione TENAA. Secondo un nuovo post su Weibo del noto tipster cinese Digital Chat Station, il dispositivo debutterà sotto il nome di OPPO A2 Pro.

Secondo DCS, infatti, l’OPPO A2 Pro farà il suo debutto in Cina il prossimo 15 settembre. Il tipster ha anche divulgato i principali dettagli chiave del dispositivo. Andiamo a vedere insieme quali sono le presunte specifiche tecniche dello smartphone. L’OPPO A2 Pro presenterà un display OLED da 6,7 pollici con bordi curvi (con risoluzione 1080p), con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sarà dotato di un sensore di impronte digitali posto sotto il display. Non vi sono informazioni disponibili in merito al processore; il predecessore OPPO A1 Pro è arrivato a novembre 2022 ed era alimentato da un Snapdragon 695 di Qualcomm e supportava la ricarica rapida da 67W. La serie A1 non è mai uscita dalla Cina e probabilmente l’A2 dovrebbe cambiare la situazione.

Tuttavia, il tipster ha rivelato che il device sarà dotato di 12GB di RAM, di 512GB di spazio di archiviazione e sarà alimentato da una batteria da 5000mAh. Le foto in allegato mostrano i lati del nuovo OPPO A2 Pro leggermente curvi e un singolo foro che ospita la fotocamera selfie. Inoltre, è possibile notare anche tre telecamere sul retro in un’isola circolare. I dettagli circa le sue capacità di ricarica rapida e sulle fotocamere devono ancora essere rivelati, dunque non ci resta che attendere qualche altro giorno per il debutto ufficiale e scoprire i dettagli di questo dispositivo.

