Nome: Fabio

Cognome: Farati

Anno di nascita: 1996

Città: Bologna

Piattaforme: TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Faffapix

Faffapix è il nome d’arte di Fabio Farati, un influencer e tiktoker nato a Bologna il 5 febbraio 1996. Ha una sorella maggiore e una passione per lo sport, in particolare il basket e la ginnastica acrobatica, che gli ha permesso di imparare a fare il backflip, il suo marchio di fabbrica.

Faffapix ha iniziato a pubblicare video comici su TikTok nel 2020, ottenendo una crescita esponenziale dei suoi follower, che oggi sono quasi 11 milioni. Il suo stile è ironico e spontaneo, e cerca sempre di far divertire e emozionare i suoi fan. Ha anche un profilo Instagram con oltre 400 mila follower, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale.

Faffapix è fidanzato con Karolina, una ragazza polacca, e ha anche scritto un libro per Mondadori intitolato Backman E L’Amore Oltre Il Tempo, una storia d’amore tra due ragazzi che si incontrano grazie a TikTok.

Faffapix ha collaborato con vari personaggi famosi, tra cui Gianluca Vacchi, con cui ha realizzato alcuni video virali. Ha anche partecipato a diversi eventi e programmi televisivi, come TikTok Awards e TikTok Live Show. Il suo sogno è di continuare a fare quello che gli piace e di raggiungere sempre più persone con i suoi contenuti.

La malattia

Nel 2019 a Fabio Farati è stata diagnosticata la sindrome di Miller-Fisher, della famiglia della sindrome di Guillain-Barré che colpisce i nervi cranici.

La sindrome di Guillan-Barré porta alla paralisi progressiva agli arti e può manifestarsi in qualsiasi età. In particolare, la variante Miller-Fisher si manifesta con una paralisi facciale e dei bulbi oculari. Questo genere di malattia si cura con l’immunoterapia con immunoglobuline per endovena.

Fabio Farati fa spesso sensibilizzazione sull’argomento, per questo il suo spazio social è anche uno spazio divulgativo.