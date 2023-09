Sono concreti ed evidenti i segnali che arrivano in questo periodo a proposito dell’uscita di un nuovo aggiornamento WhatsApp, destinato a cambiare sensibilmente il modo in cui siamo abituati ad utilizzare la nota app di messaggistica. La questione, più in particolare, riguarda l’apertura alle chat di terze parti, in quanto le nuove normative europee richiedono che ambienti di questo tipo siano decisamente più aperte ad altre piattaforme di questo tipo. Insomma, chi si ritrova all’interno dell’applicazione potrebbe ritrovarsi in pochissimi istanti ad utilizzare strumenti forniti dai competitors.

Come sarà impostato il nuovo aggiornamento WhatsApp sulle chat di terze parti a breve

Provando a scendere in dettagli, abbiamo un importante elemento di analisi da aggiungere a proposito dello sviluppo dell’app, dopo aver trattato sulle nostre pagine il tema della nuova interfaccia prevista per le singole chat. Tutta la storia odierna ha un’origine ben definita, in quanto le normative UE per il 2024 richiedono ad aziende come Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft che venga introdotta nel modo più assoluto una nuova funzione. Da questi presupposti, nascono le anticipazioni sull’aggiornamento WhatsApp che dovrebbe a breve consentire di abilitare l’interoperabilità con piattaforme di messaggistica di terze parti.

Non è un caso che, in queste ore, ne abbia parlato anche una fonte come SamMobile, secondo cui ci sarebbero tracce di questo aggiornamento WhatsApp anche all’interno di una recentissima beta per Android. Dunque, il team intende allinearsi a stretto giro alla nuova legge sui mercati digitali dell’UE, con la reale e concreta prospettiva di introdurre questa funziona per la propria messaggistica multipiattaforma entro marzo 2024.

Insomma, abbiamo già una sorta di data limite per rendere concreto ed operativo il nuovo aggiornamento WhatsApp, con netta apertura alle chat di terze parti. Che ne pensate di queste importanti novità?