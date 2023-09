Se siete in cerca di un tablet Android potente e versatile per qualsiasi tipo di utilizzo, che sia per lavoro, per studio o svago, vi suggeriamo quest’oggi l’interessante offerta su Amazon del Samsung Galaxy Tab S7 FE. Il dispositivo lo porterete a casa con un super sconto del 33% al prezzo di 539 euro (invece di 799 euro di listino), con versione italiana e colore Black. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce , la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti e, inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche e specifiche di questo tablet.

Il Samsung Galaxy Tab S7 FE presenta un display LCD TFT da 12,4 pollici di risoluzione WQXGA (con risoluzione 2560 x 1600 pixel), densità pixel a 244 ppi e frequenza di aggiornamento a 60Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G octa-core con clock fino a 2.2GHz, supportato da 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. La memoria interna è espandibile con microSD fino a ulteriori 1TB. Quanto a connettività, il tablet offre: supporto per 5G/4G LTE (opzionale), Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, USB-Type C 3.2 Gen1, GPS e Bluetooth v5.0. Il dispositivo è poi alimentato da una batteria da 10.090mAh (per assicurarvi fino a 13 ore ininterrotte di streaming) dotata di supporto alla ricarica rapida Super Fast Charging a 45W.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy Tab S7 FE dispone sul retro di una fotocamera posteriore da 8MP con autofocus e una fotocamera anteriore da 5MP; il comparto audio, invece, offre un doppio altoparlante stereo by AKG con supporto Dolby Atmos. Samsung fornisce in dotazione con il tablet una S-Pen a bassa latenza con punta morbida per scrivere in modo naturale e convertire le note scritte a mano in testo digitale in tempo reale.

Continua a leggere su optimagazine.com