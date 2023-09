Si diceva che il colosso di Seul avrebbe lanciato le Samsung Galaxy Buds 3 entro la fine di quest’anno. Tuttavia, sembra che l’azienda asiatica non chiamerà così i suoi prossimi auricolari wireless. È stato ora rivelato che i prossimi auricolari wireless del produttore sudcoreano si chiameranno Samsung Galaxy Buds FE e potrebbero essere lanciati insieme ai Samsung Galaxy S23 FE e Tab S9 FE entro la fine dell’anno.

Come riportato da “SamMobile“, il case delle Samsung Galaxy Buds FE avranno lo stesso design delle Buds 2 e delle Buds 2 Pro, caratterizzate da una forma quadrata leggermente stondata e da una porta USB Type-C. Tuttavia, gli auricolari wireless sembrano avere punte simili a quelle delle Buds e Buds+, che li rendono più stabili nelle orecchie. La custodia delle Galaxy Buds FE dovrebbe essere bianca, il che significa che saranno disponibili in questa variante di colore. La custodia è dotata di indicatori di carica a LED e batteria (interno ed esterno), contatti di ricarica per gli auricolari ed una rientranza per aprire la custodia. Il case sembra avere una finitura lucida, simile a quella delle Buds 2. In confronto, le Samsung Galaxy Buds 2 Pro hanno una finitura opaca sul case.

ARTICOLI CORRELATI

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds FE, grazie alle loro punte ad ala, assomiglieranno leggermente alle Buds+. Le cuffie avranno quattro microfoni in totale (due sull’auricolare sinistro e due sull’auricolare destro), un sensore di rilevamento dell’usura ed inserti auricolari in silicone). Gli auricolari verranno forniti con due dimensioni delle estremità: S/M e M/L. Non è chiaro se le Samsung Galaxy Buds FE saranno dotate di ricarica wireless o funzionalità avanzate come Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Sarebbe logico che il produttore asiatico offrisse un doppio driver per questi prossimi auricolari, insieme alla connettività Bluetooth 5.3 ed ai codec audio AAC e Samsung Seamless. Possiamo anche aspettarci che presenteranno una sorta di resistenza all’acqua. Oltre al bianco, le Samsung Galaxy Buds FE potrebbero essere disponibili in più colori.

Continua a leggere su optimagazine.com