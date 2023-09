Ci sono nuove informazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore, a proposito di una questione molto delicata come l’uscita dei biglietti di Torino-Roma. Inutile dire che la questione stia facendo rumore soprattutto nella Capitale, spiazzando il tifo organizzato visto che in passato non sono stati segnalati particolari problemi di ordine pubblico tra le due tifoserie. A differenza di quanto riportato a proposito di altre sfide in programma entro fine mese, come nel caso del match tra Salernitata ed Inter trattato nei giorni scorsi con un altro pezzo, qui ci sono altri aspetti da dover considerare.

Dove nascono i dubbi sull’uscita dei biglietti di Torino-Roma: il punto della situazione ad oggi

Considerando il fatto che il club granata ha di recente annunciato lo slittamento per l’avio della vendita dei ticket riguardanti la sfida in programma domenica 24 settembre, è lecito chiedersi da dove nasca incertezza sull’uscita dei biglietti di Torino-Roma. Cosa sappiamo al momento della pubblicazione del nostro articolo? Fondamentalmente, le autorità hanno deciso di prendersi del tempo per comprendere tutti i rischi connessi nel non imporre limitazioni ai sostenitori giallorossi, propensi a seguire la squadra in trasferta. Come accennato, i problemi non riguardano i rapporti coi tifosi di casa.

La sfida è in posticipo, alle 20:45, con il serio rischio che quel giorno ci possano essere incroci pericolosi coi tifosi del Napoli. La squadra campana, infatti, sarà di scena a Bologna alle 18. Prima e dopo la partita, potrebbero esserci scontri in autostrada, come tra le altre cose è avvenuto in passato, motivo per il quale la trasferta potrebbe essere vietata a coloro che sono residenti nel Lazio. Insomma, aspetti di ordine pubblico che doranno essere valutati con grande attenzione a stretto giro.

Difficile, dunque, che si sappia qualcosa sui biglietti di Torino-Roma tra oggi e domani, mentre qualcosa potrebbe muoversi entro questo weekend.

