Per tantissimi ragazzi questi sono i giorni del rientro a scuola. Dopo la pausa estiva si riprendono i libri e si torna a vivere le situazioni uniche in aula con insegnanti e compagni. La scuola ha rappresentato da sempre uno dei luoghi preferiti per cinema e serie TV, l’ambientazione perfetta per narrare gli amori, i problemi adolescenziali e anche il rapporto tra colleghi in sala professori.

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico abbiamo voluto redigere una classifica con le cinque migliori serie televisive che narrano storie che si svolgono a scuola, considerando sia quelle contemporanee che di qualche anno fa.

Ecco la nostra Top 5 con le migliori serie ambientate a scuola

“Beverly Hills, 90210” (1990-2000): Teen drama diventato un’icona degli anni ’90. La serie segue un gruppo di studenti della West Beverly Hills High School mentre affrontano questioni adolescenti, come il bullismo, la droga e le relazioni. “The O.C.” (2003-2007): La serie, che ad agosto ha compiuto 20 anni, segue le vicende di Ryan Atwood, un adolescente problematico che viene adottato da una famiglia ricca nell’Orange County, in California. La scuola è un elemento centrale della trama e fornisce un contesto per esplorare le dinamiche sociali e familiari. “Euphoria” (2019-presente): La serie, giunta alla terza stagione, offre uno sguardo crudo e realistico sulla vita degli adolescenti di oggi, affrontando temi come il consumo di droghe, la sessualità e la salute mentale. Proprio a scuola si intrecciano molte delle dinamiche dei personaggi. “Sex Education” (2019-presente): Otis, un adolescente con una madre sessuologa, fornisce consulenza sessuale ai suoi compagni di scuola. La serie, che si appresta a chiudere dopo la quarta stagione, mescola commedia, dramma e temi sessuali in modo intelligente ed empatico. “Glee” (2009-2015): Si concentra sulle vite di un gruppo di studenti e insegnanti della McKinley High School che fanno parte del coro della scuola. Affronta questioni importanti come l’accettazione di sé, la diversità e la passione per la musica.

Continua a leggere su Optimagazine.com