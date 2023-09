Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va dall’11 al 15 settembre 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Zeynep trova rifugio nella casa di Sultan perché ha bisogno di pensare al suo matrimonio lontano dalla sua famiglia. La ragazza non ha ancora accettato il fatto che Mehdi diventerà padre. Pur accettando le cose, dice chiaramente al marito che Benal deve uscire dalla loro vita. Emine fa una scenata di gelosia a Faruk che ha passato la notte fuori. Mujgan accompagna Benal alla visita in ospedale e anche Mehdi, controvoglia, va con loro. È un giorno importante perché si saprà il sesso del nascituro.

Zeynep incontra Emine per strada e le due ex amiche fanno un’accesissima litigata. Dopodiché, Zeynep va da casa dell’amica, che convive segretamente con Faruk, e la invita a lasciarlo. La ragazza ha scoperto che Faruk ha una relazione con Selin e non capisce come Emine faccia ad accettarlo.

Sia Mehdi e Zeynep proveranno a vivere in tranquillità il loro rapporto in famiglia. Nonostante i buoni propositi, i due potrebbero non riuscire nel loro intento. Infatti, Mujgan non renderà le cose semplici poiché è ancora adirata col fratello che ha deciso di rimanere con Zeynep, sebbene stia aspettato un figlio da Benal.

A seguito di una discussione, Mehdi e Zeynep provano a chiarirsi, anche se la giovane non si sente del tutto compresa dal marito. Un’altra coppia affronterà un periodo di forte crisi. Faruk è combattuto tra Emine e Seline. Alla fine il rampollo decide di rompere con la sua fidanzata perché sta per sposare la ragazza scelta dalla sua famiglia. E la verità verrà fuori…

Continua a leggere su optimagazine.com.