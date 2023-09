Una disastrosa esibizione in Germania, non certo per colpa sua, poi il ritorno a Londra e quella morte che già bussava alla sua porta. O meglio, a quella camera di albergo di Londra in cui un giorno sarebbe stato rinvenuto privo di vita. L’11 settembre 1970 Keith Altham di NME registrò l’ultima intervista di Jimi Hendrix, che a soli 27 anni sentì di dover dare una svolta più matura alla sua musica, con una profonda preoccupazione per ciò che stava accadendo nel mondo.

“Io cambio e non voglio essere associato a una moda e a un aspetto”, così il chitarrista spiegava quel cambio di look che sul palco si era fatto meno vistoso e più sobrio. A Jimi Hendrix interessava che il pubblico fosse lì per la sua musica e non per il suo outfit o per la sua presenza scenica. Non è un caso se Altham aprì l’intervista con una domanda sul suo ritrovarsi “più pacato”, una scelta che Hendrix giustificò così: “In questo momento tutta la mia impostazione musicale è in fase di evoluzione”.

Un’evoluzione, quella citata da Hendrix, che vedeva al suo fianco Paul McCartney e Miles Davis per un supergruppo che, ovviamente, non vide mai la luce. Jimi Hendrix morì il 18 settembre 1970.

Il bassista Billy Cox aveva lasciato il power trio e Jimi Hendrix sentiva fortemente il bisogno di cambiare direzione. Come? “Mi sono reso conto che stavo esagerando, sotto certi aspetti. Stavo calcando troppo il lato spettacolare per farmi ascoltare, e non so nemmeno se ho ottenuto quel risultato”. Quindi: “Mi sto interessando a una musica molto più complessa“.

Una musica “più complessa”, per Altham, significava un qualcosa che parlasse di politica o denuncia sociale. Gli anni ’70 erano appena iniziati. I messaggi contro la guerra sbandierati dagli hippies non avevano ottenuto l’effetto sperato – purtroppo – e per questo sugli artisti pesava un certo tacito dovere morale di scuotere le masse. Altham chiese a Jimi Hendrix se fosse nelle sue intenzioni.

Hendrix diede al giornalista una delle sue risposte più memorabili:

“lo vorrei semplicemente che la gente si liberasse la mente da tutte le preoccupazioni. Oggigiorno ci sono fin troppe canzoni impegnate. La musica è diventata troppo coinvolta in altre questioni. è insopportabile, e allora, quando la vita si fa troppo difficile, io sono l’elio, uno dei gas più leggeri che si conoscano“.

Infine, l’affondo: “Non è necessario cantare sempre dell’amore per essere in grado di offrire l’amore”.

