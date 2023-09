Arriva sempre il momento in cui un telefono non è più aggiornato e la One UI 6.0 non arriverà su un bel numero di dispositivi non più recenti, ma ancora abbastanza diffusi. In questo approfondimento, sono elencati i nomi degli esemplari che non solo non riceveranno la nuova interfaccia proprietaria, ma naturalmente neanche Android 14.

Il recente cambio di strategia Samsung sta garantendo aggiornamenti maggiori ai dispositivi per 4 anni dal loro lancio. Ciò mette al sicuro i Samsung Galaxy S21 e qualsiasi dispositivo successivo per la serie S. Lo stesso discorso vale poi per altri modelli molto acclamati della serie A come il Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 e tutti i device lanciati dopo questi smartphone. Discorso del tutto diverso invece per telefoni meno recenti: si parte, ad esempio, dal Samsung Galaxy S10 Lite, da tutta la serie Samsung Galaxy S20 e Note 20, come pure dai Samsung Galaxy Note 10 Lite. Niente da fare pure per i Galaxy Z Flip (LTE/5G), Galaxy Z Fold2 e ancora per i Galaxy A22 (LTE/5G), Galaxy A32 (LTE/5G), Galaxy A51 e infine Galaxy A71. Medesimo destino assegnato pure per un gruppo di tablet di successo del produttore e distribuiti in larga misura anche in Italia come i Galaxy Tab A8, i GalaxyTab A7 Lite, i Galaxy Tab S6 Lite (2020) e i Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+.

Naturalmente tutti i dispositivi Samsung Galaxy tagliati fuori dall’aggiornamento One UI 6.0 riceveranno ancora update, anche se si tratterà solo di patch di sicurezza mensili, senza l’aggiunta di novità di rilievo. Il supporto software per questi ulteriori firmware di correzione varia da dispositivo a dispositivo: di certo i pacchetti seguiranno una distribuzione sempre più saltuaria nel corso del tempo, passando dai download mensili a quelli trimestrali e quadrimestrali, fino a poi essere del tutto bloccati.

