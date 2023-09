C’era da aspettarselo ed è appena accaduto: il prezzo iPhone 14 su Amazon ha ricominciato a scendere nella settimana designata per il lancio dei successori iPhone 15. Rientra nella norma l’abbattimento del valore commerciale di un dispositivo nel momento in cui ne esce un modello più aggiornato e i melafonini del 2022 non fanno eccezione, esattamente in questo momento. Chi attendeva dunque l’attimo propizio per accaparrarsi il telefono, non potrà fare a meno di approfittarne subito.

Gli sconti investono soprattutto gli iPhone 14 e 14 Plus. Partendo dal modello standard, quest’ultimo viene ora venduto a 829 euro (nella sua variante da 128 GB) e non più a 1029 euro come da costo di listino iniziale, per un risparmio effettivo del 19% e dunque di ben 200 euro. L’aspetto estremamente positivo della promozione è che, a queste condizioni, è possibile approfittare di tutte le colorazioni del dispositivo, e dunque delle più classiche bianca e nera, ma anche di quella azzurra, rossa e viola. La consegna del telefono sarà molto celere con l’acquisto effettuato subito, non oltre questo giovedì 14 settembre.

Lo sconto investe anche il modello iPhone 14 Plus pronto ad essere sostituito dall’imminente iPhone 15 Plus. L’esemplare del 2022 con memoria interna da 128 GB viene ora venduto su Amazon a 949 euro. Il risparmio è del 20% rispetto al valore di partenza di 1179 euro. Anche in questo secondo caso, la consegna del pacco sarà molto veloce e il telefono non giungerà a destinazione oltre questo giovedì 14 settembre. Andrà solo considerato quanto segue: le uniche colorazioni disponibili a queste condizioni economiche saranno quelle rossa e azzurra.

Le disponibilità degli iPhone 14 appena menzionati su Amazon potrebbero variare nel giro di poche ore da questa pubblicazione. Il consiglio è quello di non attendere molto per un acquisto eventuale, se intenzionati ad ottenere uno degli esemplari proposti.

