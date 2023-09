Nome: Giselda

Cognome: Torresan

Anno di nascita: 1990

Città: Asolo

Piattaforme: Instagram

Categoria: influencer

Chi è Giselda Torresan

Nata ad Asolo (Treviso) nel 1990, Giselda Torresan è un’influencer sopra le righe. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Ambientali presso l’Università degli Studi di Padova, Gisella ha cominciato a lavorare presso una fabbrica di componenti elettronici come operaia.

Col tempo si è trasferita in una malga sul Monte Grappa, dove vive a stretto contatto con la natura. Il suo mondo è proprio quello, per questo dal 2019 si dedica interamente alla montagna e alle sue bellezze, occupandosi a tempo pieno alla manutenzione della struttura, alla cura degli animali e all’esplorazione.

Le sue giornate sono fatte di trekking e scoperte, e sui social condivide tempestivamente le sue esplorazioni. In ogni sua camminata, infatti, Gisella Torresan porta con sé il cavalletto per documentare le sue giornate e condividere il tutto con i suoi follower.

Su Instagram, mentre scriviamo, è sequita da quasi 140 mila follower. Nel 2023 è stata annunciata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, con la nuova edizione che partirà lunedì 11 settembre.

La partecipazione al Grande Fratello Vip

La presenza di influencer al Grande Fratello Vip scatena sempre delle polemiche. Tuttavia, l’arrivo di Giselda Torresan nel prestigioso format condotto da Alfonso Signorini preannuncia una ventata di leggerezza.

La stessa Giselda ha commentato:

“Sono curiosa di vivere questa esperienza, di confrontarmi con persone diverse da me, di mettermi alla prova. Spero di portare un po’ di freschezza e di allegria nella Casa“.

Nella sua bio specifica di essere “responsabile di una colonia di gatti“, e tra gli scatti presenti nel suo profilo non mancano certamente momenti casalinghi, come il momento dei fornelli o le foto in compagnia dei suoi amici animali.

