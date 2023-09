Per i Samsung Galaxy S24, la macchina degli accordi per la produzione è decisamente già in moto. In particolare, per quanto riguarda la fornitura delle batterie dei prossimi top di gamma, il produttore asiatico ha pensato di rivolgersi non ad un unico partner, ma neanche a due. Saranno ben tre gli interlocutori di Samsung appunto per ricevere tutte le unità necessarie a bordo delle ammiraglie in arrivo ad inizio 2024.

Abbiamo la conferma di questa speciale strategia grazie ad alcune certificazioni appena confermate. In particolar modo. sono stati scovati i documenti relativi all’esemplare Samsung Galaxy S24 Plus. Le batterie di quest’ultimo saranno prodotte dunque da tre fornitori: Samsung SDI operante in Vietnam, Ningde Amperex Technology Limited dalla Cina ed Elentec dall’India. Anche se le odierne anticipazioni fanno riferimento al solo Samsung Galaxy S24 Plus, come già accennato, è improbabile che non si proceda con la stessa strategia anche per l’esemplare standard e per quello top premium Ultra.

Per il momento, conosciamo la nomenclatura esatta della batteria in uso sul Samsung Galaxy S24 Plus, nel modello EB-BS926ABY. Al contrario, grazie a precedenti anticipazioni, sappiamo che l’esemplare Samsung Galaxy S24 dovrebbe avere l’unità EB-BS992ABY e infine il Samsung Galaxy S24 Ultra la soluzione EB-BS928ABY. Peccato che per nessuna delle alternative ora già note siamo a conoscenza dei relativi amperaggi. Ad ogni modo, i mAh a disposizione per ogni modello non dovrebbero essere poi così dissimili da quelli previsti su ogni unità degli attuali Samsung Galaxy S23.

I Samsung Galaxy S24 dovrebbero giungere in una finestra temporale che va da fine gennaio e inizio febbraio 2024. I modelli di punta saranno i diretti concorrenti dei nuovi iPhone 15 in arrivo questo mercoledì 12 settembre. Come al solito, si rinnoverà dunque la consueta sfida tra Apple e Samsung per il predominio nel segmento top di gamma degli smartphone mondiale.

