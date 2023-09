L’evento “Wonderlust” di Apple è ormai alle porte, domani dalle ore 19 italiane andrà di scena la presentazione della nuova famiglia di iPhone 15, ma non mancano le solite indiscrezioni dell’ultimo momento. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg c’è una differenza sostanziale rispetto a quanto detto fino ad ora dalle varie anticipazioni, ossia che non vedremo un iPhone 15 Ultra. In realtà doveva trattarsi semplicemente di un nuovo nome da affibbiare all’iPhone 15 Pro Max, ma non sarà così.

Il punto sulle ultime anticipazioni riguardanti gli iPhone 15: presentazione domani 12 settembre

Dopo le anticipazioni sul prezzo trattate di recente, dunque, concentriamoci sul altri fattori cruciali. Per Gurman l’iPhone 15 Ultra non ci sarà, Apple utilizzerà la stessa terminologia degli anni passati, puntando quindi su quattro modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max. Chiaramente i modelli Pro si ritroveranno con caratteristiche più performanti ed anche il prezzo sarà più elevato rispetto allo scorso anno, almeno stando alle ultime indiscrezioni a riguardo.

Il top di gamma di punta sarà quindi l‘iPhone 15 Pro Max e non l’iPhone 15 Ultra, che si ritroverà con una fotocamera posteriore con teleobiettivo periscopico in grado di offrire uno zoom ottico 6x, rispetto all’attuale limite di 3x di iPhone 14 Pro. Avrà anche una cornice più sottile, un nuovo chip A17 Bionic e compatibilità con il Wi-Fi 6E. Le voci a riguardo hanno anche evidenziato la presenza di una batteria di dimensioni più ampie, con la possibilità di puntare sul pulsante personalizzabile chiamato “Action Button”. Tutti i modelli di iPhone 15 si ritroveranno con la Dynamic Island, con quelli base che dovrebbero mantenere il processore A16 Bionic.

Tra l’altro non saranno realizzati con lo stesso materiale dell’iPhone 15 Pro e Pro Max, qui la novità sarà dettata dal titanio e non dall’acciaio inossidabile. Per quanto riguarda la denominazione di iPhone Ultra, c’è chi ipotizza come possa far capolino il prossimo anno, ma come quinto smartphone dell’azienda di Cupertino, con prestazioni maggiori rispetto al Pro Max e che sarà legato all’Apple Vision Pro. Non ci resta che attendere la presentazione di domani per scoprire i nuovi iPhone 15.

