Quinta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale 2, in onda stasera su Canale5. Come sempre, anche nella domenica del 10 settembre vedremo tre nuovi episodi.

In questa seconda stagione, ambientata otto mesi dopo la conclusione della precedente, il rapporto tra Seyit e Sura non è più lo stesso. Oltretutto, Petro ha stretto una forte amicizia con la ragazza, e per l’ex ufficiale turco è una coltellata alle spalle dato che il suo presunto amico è il responsabile di tutti i suoi guai. Entrano in scena nuovi personaggi, come la famiglia di Murvet, una giovane turca che sarà il nuovo interesse amoroso di Seyit.

Ecco le anticipazioni sui tre episodi che vedremo stasera. Si parte dal 2×11:

La mattina dopo le nozze, Seyit vuole andare a fare colazione in centro e questo provoca la collera di Emine che ha già preparato la tavola per tutti. Seyit e Murvet passano la giornata fuori e vanno a vedere la casa che lui ha affittato per loro a Pera. I due tornano in serata facendo tardi per la cena. Anche questo indispettisce Emine che diventa una furia quando viene a sapere che Murvet è stata a Pera.

A seguire, l’episodio 2×12:

Seyit scopre da Sabri che Petro e Sura si sono fidanzati e reagisce alle provocazioni del rivale con la violenza. Intanto alla loro porta bussa Lutfu, Celil è stato ferito e ha bisogno di cure. Ayse è molto invidiosa delle attenzioni che Seyit dimostra verso Murvet e convince Hakki a portarla da suo padre in visita. Il giorno dopo in albergo comunica a Guzide che Celil è tornato ed è ferito.

La serata si conclude con l’episodio 2×13:

Ayse fa sapere subito che Seyit ha litigato con Petro quando ha saputo che sposera’ Sura. Questa scoperta delude molto Murvet. Alya e’ pronta finalmente a vendicare suo fratello. Petro accetta di aiutarla, ma in cambio vuole la lettera che nasconde Billy. Quest’ultimo prima di morire gliela consegna e Alya si precipita a parlare con Seyit.

L’appuntamento con la quinta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale 2 è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:50.

Continua a leggere su optimagazine.com.